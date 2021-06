Veröffentlichung von Dariusburst Another Chronicles EX+ auf Juli verschoben

Publisher ININ Games hat die Veröffentlichung von Dariusburst Another Chronicles EX+ geringfügig verschoben. Statt dem 11. Juni steht nun der 27. Juli in den Listen. Dann soll das Spiel sowohl digital als auch physisch für PS4 und Switch hierzulande erscheinen. Die Handelsversion könnt ihr euch schon vorbestellen.

Ursprünglich erschien DariusBurst für PSP. 2010 erschien DariusBurst dann auch für Arcade-Automaten und 2011 wurde es als EX-Version für Mobilgeräte portiert. Es gibt bereits eine Konsolenversion des Spiels unter dem Namen Dariusburst Chronicle Saviours für PS4, PS Vita und auch Windows-PCs.

DariusBurst: Another Chronicle EX+ soll nun die Features der Arcade-Fassung beinhalten, ebenso wie neue Features. Dazu zählt ein Replay-Mode und neue Missionen. EX+ kann lokal von bis zu vier SpielerInnen gespielt werden. Die Entwicklung von EX+ übernimmt das Originalteam von Pyramid.

