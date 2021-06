PlayStation-Event mit Final Fantasy XVI möglicherweise in den „nächsten Wochen“

Stellt euch das mal vor. Ihr trainiert monatelang, investiert neben viel Energie auch viel Geld. Für diesen einen Tag, an dem das Pendel endlich zu eurer Seite ausschlagen soll. Dann kommt der Gegner nicht.

So muss Xbox sich wohl aktuell fühlen.

Kleiner Gedankensprung. Ihr erinnert euch an die Gerüchte um ein „Souls-inspiriertes“ Final Fantasy? Vorhergesagt hatte das Navtra, ein bekannter Insider im ResetEra-Forum. Nun, er sollte Recht behalten. Das war zwar nicht das erste Mal, aber seine Beiträge dürften nun mehr denn je unter Beobachtung stehen.

So wie eben einer seiner neusten Beiträge, in dem es um ein möglicherweise kommendes, digitales Sony-Event geht. Da schließt sich der Kreis zur Einführung. Abgesehen von dem ziemlich guten State of Play kurz vor der E3, in dem es allerdings „nur“ um Horizon Forbidden West ging, verzichete Sony auf die diesjährige (digitale) Messe.

Was nicht nur Sony-Fans, sondern auch Square-Enix-Fans vermissten, war natürlich Final Fantasy XVI. Ein Nutzer bei ResetEra fragte Navtra, ob wir es vielleicht in Bälde wiedersehen würden. Da müsse man wohl warten, bis Sony etwas ankündigt, vermutete er…

Die Antwort von Navtra fällt knapp aus. Sie fällt meistens knapp aus, wenn er etwas zu „sagen“ hat. „Vorausgesetzt, es hat sich nichts geändert: Warte einfach noch ein paar Wochen“, so Navtra.

Steht uns ein Sony-Event schon in den nächsten Wochen bevor? Und wird Final Fantasy XVI ein Teil davon sein? Das ist die Spekulation, die sich aus diesem kurzen Satz ergibt. Ist der Sony-Konter zum gelungenen Xbox-E3-Event näher als gedacht?

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix