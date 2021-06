Final Fantasy VII Remake: Pole-Dance und Badehaus fielen Alterseinstufung zum Opfer

In einem aktuellen Interview gab Co-Director Motomu Toriyama einige sehr interessante Einblicke in die Entwicklung von Final Fantasy VII Remake. Ganz konkret ging es dabei um Wall Market. Der Erkundung dieser Gegend im Remake haben viele Fans wohl sehr entgegengefiebert. Im Original haben die Ereignisse um Clouds Crossdressing-Szene Kultstatus.

Toriyama verriet unter anderem, dass man sich dabei auch an Themen der heutigen Zeit orientierte. Fans würden mehr als nur stereotype Geschlechterbilder erwarten. Außerdem verriet er auch, welche Ideen es nicht ins Spiel geschafft haben.

So ging es um das Team von Profitänzern, das man extra für die Tanzeinlagen engagiert hat. Das Team gestaltet normalerweise Choreografien für Burlesque-Shows und brachte eigene Ideen mit.

Massage, Badehaus und Pole-Dance

„Ursprünglich war beispielsweise eine Poledance-Szene mit dabei, was bedeutete, dass wir an einem aufwendigen Set mit den Filmaufnahmen starteten“, verriet Toriyama. Man verwarf diese Idee aber leider. „Wir beschlossen, diesen Teil rauszunehmen, um die Alterseinstufung nicht negativ zu beeinflussen“, so Toriyama.

Und es gab weitere Ideen und Vorschläge aus dem Entwicklerteam. „Einigen Aspekten des Originals stand vielleicht die Idee etwas näher, dass Andrea Cloud in einem Badehaus treffen würde. Er wäre dann bei einer Massage Clouds ganz beeindruckt von dessen Muskeln gewesen, und hätte beschlossen, dass Cloud ein großartiger Kandidat für ein Umstyling wäre“, erklärt Toriyama.

Diese Idee hingegen überlappte sich mit der Massage bei Madam M, also entschied man sich auch hier dagegen. „Es gab noch ein paar andere Ideen, und manche davon wurden in andere Schauplätze integriert, abseits der Hauptbühne“, so Toriyama.

