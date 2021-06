Eiyuden Chronicle soll nur für die „Next-Gen-Hardware“ von Nintendo erscheinen

Zuletzt sorgte Eiyuden Chronicle zur E3 für Aufsehen, als es für den Xbox Game Pass angekündigt wurde. In einem neuen Q&A auf der Kickstarter-Seite geht es nun noch einmal um die Plattformen, für die der spirituelle Suikoden-Nachfolger veröffentlicht werden soll.

Von Anfang an war Eiyuden Chronicle für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PCs und für Nintendo-Hardware geplant. In Sachen Nintendo ließ man die konkrete Konsolenbezeichnung von Anfang an außen vor, weil „niemand weiß, wie Nintendos Pläne aussehen, wenn das Spiel erscheint“:

Im Q&A heißt es nun allerdings etwas konkreter, eine Umsetzung für die „Next-Generation Nintendo Hardware“ sei angedacht. Von der Nintendo Switch ist also keine Rede.

Korrigiert wurde es bisher aber auch nicht. Der Eintrag ist schon seit 10 Tagen auf der Kickstarter-Seite zu Eiyuden Chronicle zu lesen. Entweder rechnet man bei Rabbit & Bear Studios damit, dass die „alte“ Nintendo Switch zu diesem Zeitpunkt wirklich veraltet ist. Oder es hat andere Gründe.

Schon während der Kampagne äußerte man die leise Hoffnung, dass bis 2023 schon so etwas wie eine „Switch 2“ erhältlich sein würde, die eine „gleiche Qualität und Gameplay-Erfahrung über alle Plattformen“ ermöglicht. Eine Version für Nintendo-Hardware soll es allerdings möglichst – wie versprochen – geben.

Man zieht aber auch in Erwägung, dass es auf der alten Switch zu Probleme kommen könnte. Man wolle zwar auch „erhebliche Herausforderungen“ annehmen, Codes neu schreiben und Texturen ändern. Aber „wenn es gar keine Lösung gibt“, steht auch ein Refunding der Nintendo-UnterstützerInnen im Raum.

Bildmaterial: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Rabbit & Bear Studios