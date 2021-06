Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles mit einem neuen Trailer

Aniplex und CyberConnect2 haben die japanische Veröffentlichung von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles letzte Woche auf den 14. Oktober datiert. Nun reicht man einen Trailer und weitere Details nach. Darunter ist auch die Illustration der Spielhülle, welche von Ufotable stammt. Diese deutet darauf hin, dass man inzwischen alle spielbaren Charaktere enthüllt hat, Nezuko wäre damit der einzige spielbare Dämon.

Mit diesem Design gibt es die Veröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5 physisch. Für PlayStation 4 gibt es auch eine Limited Edition, welche neben digitalen Beigaben folgende Figur enthält.

Story-Modus und Versus-Modus

Einige neue Details gibt es heute auch zu den beiden Spielmodi. Im Story-Modus erlebt ihr die Geschichte des Animes. Sie umspannt die Arcs von Kamado Tanjirou Risshi bis Mugen Train. Im Versus-Modus warten die 18 bisher vorgestellten Charaktere, es wird jeweils zwei gegen zwei gekämpft. Man kann sich auch online in die Schlachten stürzen.

Demon Slayer in der Kurzfassung

SpielerInnen tauchen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal, denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles soll am 14. Oktober 2021 in Japan für PCs und alle gängigen Konsolen mit Ausnahme von Nintendo Switch erscheinen. Sega übernimmt eine englische Umsetzung in Asien, welche noch nicht datiert ist. Ähnlich wie die „Naruto Ninja Storm“-Reihe handelt es sich bei dem Spiel um einen 3D-Arena-Prügler.

Der neue Trailer zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

