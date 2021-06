Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles erscheint am 15. Oktober im Westen

Sega bringt das von CyberConnect2 entwickelte Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles am 15. Oktober auch in den Westen. Das ist bloß ein Tag später als in Japan. Die Veröffentlichung erfolgt physisch und digital. In einer Digital Deluxe Edition gibt es einige Boni, welche euch die offizielle Webseite erklärt. Zwei Tage Early Access sind auch mit dabei.

Story-Modus und Versus-Modus

Im Story-Modus erlebt ihr die Geschichte des Animes. Sie umspannt die Arcs von Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve bis Mugen Train. Auch Bosskämpfe wird es geben. Mit dabei sind die japanischen und englischen Stimmen aus dem Anime.

Im Versus-Modus warten die 18 bisher vorgestellten Charaktere, es wird jeweils zwei gegen zwei gekämpft. Man kann sich auch online in die Schlachten stürzen. Ähnlich wie die „Naruto Ninja Storm“-Reihe handelt es sich bei dem Spiel um einen 3D-Arena-Prügler.

Demon Slayer in der Kurzfassung

SpielerInnen tauchen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal, denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger. Er will Rache und seine Schwester retten.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles soll am 15. Oktober 2021 hierzulande für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series sowie PC-Steam erscheinen.

