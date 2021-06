Metroid-Spiele klettern in den Charts – auf Nintendo Wii U

Die Ankündigung von Metroid Dread hat die Metroid-Fans in helle Freude versetzt. Aber scheinbar auch die, die es noch werden möchten. Wusstet ihr, dass es auf der legendären Nintendo Wii U gleich mehrere Metroid-Games gibt?

Allen voran Metroid: Zero Mission und Metroid Fusion. Die beiden GameBoy-Advance-Spiele haben es in die Virtual Console geschafft und es ist das Geheimnis von Nintendo, wieso sie nicht auch im eShop auf Nintendo Switch spielbar sind.

Nun, die glücklichen Wii-U-BesitzerInnen stört das wenig. Sie greifen aktuell fleißig zu. Die beiden Spiele (kosten jeweils 6,99 Euro) stehen aktuell auf Platz 1 und Platz 2 der Virtual-Console-Charts. Auf Platz 7 reiht sich dann auch noch die Metroid Prime Trilogy ein, die als Wii-Spiel ebenfalls auf Wii U spielbar ist.

Nicht das erste Mal, dass ein aktueller Hype in den Wii-U-Charts ablesbar ist. Kurz vor der Veröffentlichung von New Pokémon Snap stand dort das Original Pokémon Snap (N64) in den Download-Charts an der Spitze.

Metroid Dread wird dem Handlungsbogen um Samus Aran und die Metroids nach 19 Jahre nach Metroid Fusion ein Ende setzen. Es erscheint im Oktober exklusiv für Nintendo Switch. Die Standardversion könnt ihr euch bei Amazon vorbestellen*. Wo ihr die Special Edition und die amiibo zu Metroid Dread findet, lest ihr hier.

Bildmaterial: Eigenes Foto