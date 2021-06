Deutsche Verkaufscharts: Metro Exodus stürmt das Next-Gen-Podium

Nachdem wir in der letzten Woche einen aufregenden Kampf zwischen Ratchet & Clank: Rift Apart und Final Fantasy VII Remake Intergrade in den deutsche Verkaufscharts hatten, geht es in dieser Woche etwas ruhiger zu.

Bester Neueinsteiger in den „Next-Gen-Charts“ ist Metro Exodus: Complete Edition. Die Neuauflage steigt auf Platz 2 des PS5-Rankings und Platz 3 der Xbox-Series-Chartsd ein. Angeführt werden diese Hitlisten von den Vorwochensiegern Ratchet & Clank: Rift Apart und Resident Evil Village.

Auch in den PS4-Charts ist der Spitzenreiter unverändert: Grand Theft Auto V – Premium Edition. Dahinter schiebt sich Resident Evil Village auf den zweiten Platz. In den Xbox-One-Charts ist Assassin’s Creed Valhalla (Platz 1) im Aufwind und verweist Biomutant auf den zweiten Rang.

In den Nintendo-Switch-Charts (gähn) geht Mario Kart 8 Deluxe wieder als Erster durchs Ziel, diesmal vor Super Mario 3D World: Bowser’s Fury. Wer hat diese Spiele eigentlich noch nicht?

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Metro Exodus, Deep Silver, 4A Games