New Pokémon Snap legt in UK einen furiosen Verkaufsstart hin

Noch gibt es seitens Nintendo keine konkreten Angaben zu den Verkaufszahlen von New Pokémon Snap. Aber wenn sie gut waren, dann werden wir es wohl bald erfahren. Und derzeit sieht es zumindest nicht schlecht aus.

Die erste Statistik erreicht uns aus Großbritannien, wo New Pokémon Snap den ersten Platz der aktuellen (physischen) Verkaufswoche holt. Übrigens auch vor Returnal, dem PS5-Exklusivhit von Housemarque. Demnach konnte New Pokémon Snap die Launch-Zahlen des Originals anno 200 vervierfachen.

Nun ist der Direktvergleich natürlich wenig aussagekräftig. Einerseits erschien Pokémon Snap einst im September für das Nintendo 64. New Pokémon Snap im Mai. Dann ist da natürlich die absolut ungleiche Hardwarebasis. Die Switch steht bei über 80 Millionen verkauften Geräten. Das N64 schaffte in seiner gesamten Lebenszeit nur 33 Millionen. Auf der anderen Seite war anno 2000 der Pokémon-Hype auch auf dem absoluten Höhepunkt.

Habt ihr New Pokémon Snap noch nicht gekauft? Dann könnt ihr es hier bei uns gewinnen. Das Spiel ist seit dieser Woche für Nintendo Switch erhältlich. Wie es in Deutschland startete, erfahren wir am Donnerstag, wenn GfK Entertainment die Platzierungen vorlegt.

Unterstützt von Professor Mirror und seinen Gehilfen zieht es euch im Namen der Forschung durch allerlei verschiedene Gebiete. Bewaffnet mit einer Kamera versucht ihr Schnappschüsse von Pokémon in ihrem natürlichen Habitat zu machen. Dafür stehen euch allerhand Hilfsmittel zur Verfügung: Ihr werft den Taschenmonstern etwa Leckereien vor die Füße oder stimmt eine Melodie an. Alles fürs perfekte Foto!

Bildmaterial: New Pokémon Snap, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak / Bandai Namco