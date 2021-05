Legend of Mana: Das Remaster für Switch und PS4 im Direktvergleich mit dem Original

Square Enix hat auf der offiziellen Website zu Legend of Mana einige neue Screenshots veröffentlicht. Dabei gibt es Bilder von Szenen aus dem Original und dem Remaster – Vergleichsbilder also. Wir sehen dabei, was wir schon wussten.

Das Remaster wurde sehr behutsam optisch aufgebessert, man sieht keine gravierenden Unterschiede. Alles ist schöner und glatter. Darüber hinaus gibt es nur einige Quality-of-Life-Verbesserungen, zu denen ihr unten mehr erfahrt.

Legend of Mana erscheint am 24. Juni 2021 und soll deutsche Texte bieten. Allerdings gibt es nur eine digitale Veröffentlichung in Europa. Wie immer lohnt der Blick nach Asien. In Japan gibt es eine Handelsversion und eine Collector’s Edition und in Südostasien sogar wieder eine Handelsversion mit englischen Texten. Bei Play-Asia könnt ihr importieren.

Die Karte ist… leer?

In Legend of Mana begebt ihr euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum. Dabei entdeckt ihr… dass die Weltkarte leer ist. Auf eurer Reise erhaltet ihr Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platziert. So erweckt ihr Städte und Dungeons zum Leben und schreitet in der Story voran.