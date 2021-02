Exklusiv für Japan: Legend of Mana bekommt eine Collector’s Edition

Letzte Woche hat Square Enix im Rahmen der Nintendo Direct ein Remaster zu Legend of Mana angekündigt. Erscheinen soll es am 24. Juni 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs via Steam. Japanische Fans können sich nun besonders glücklich schätzen: Es wurde eine exklusive Collector’s Edition angekündigt!

Neben einer physischen Version des Spiels enthält die Sammleredition ein Artbook, ein Li’l Catcus-Plüschi und den offiziellen Soundtrack. Erhältlich ist sie für 14.300 Yen, also umgerechnet etwa 111 Euro. Nach Angaben von Square Enix ist nicht geplant, die physische Version separat zu verkaufen, genauso wenig ist eine Veröffentlichung im Westen bisher angedacht.

Die Karte ist… leer?

In Legend of Mana begebt ihr euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum. Dabei entdeckt ihr… dass die Weltkarte leer ist. Auf eurer Reise erhaltet ihr Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platziert. So erweckt ihr Städte und Dungeons zum Leben und schreitet in der Story voran.