Final Fantasy VII Remake Intergrade: Video-Previews geben detaillierte Einblicke

Ganz offensichtlich ist heute ein Embargo für Video-Previews zu Final Fantasy VII Remake Intergrade gefallen. Wir durften leider noch nicht ran, aber dafür die Kollegen von Eurogamer, IGN und Co. – dort findet ihr heute auf den YouTube-Kanälen Preview-Videos mit Inhalten aus FF7 INTERmission, also der Episode mit Yuffie Kisaragi.

Eine Auswahl an Videos seht ihr unten!

Am 10. Juni 2021 werdet ihr euch ein kostenloses Next-Gen-Upgrade von Final Fantasy VII Remake für PlayStation 5 herunterladen können. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt Final Fantasy VII Remake und eine PlayStation 5.

Was dann gegen ein bisschen Geld auch möglich sein wird: Yuffie Kisaragi spielen! Entweder ihr kauft euch die neue Handelsversion Final Fantasy VII Remake Intergrade* oder ihr kauft euch den DLC FF7 EPISODE INTERmission.

Zuletzt erklärte uns Tetsuya Nomura höchstpersönlich, was euch mit Yuffie in Intergrade erwartet und warum die Wahl auf Yuffie gefallen ist und nicht etwa auf Vincent. Wir werden Yuffie näherkommen als bisher!

Neben den neuen Inhalten bietet „Intergrade“ auf PS5 auch bessere Texturen, schönere Nebeleffekte und verbesserte Belichtung. Auch schnellere Ladezeiten werden versprochen, ebenso wird es einen Foto-Modus geben.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO