In Final Fantasy VII Remake Intergrade werdet ihr Yuffie näherkommen als bisher

Am 10. Juni 2021 werdet ihr euch ein kostenloses Next-Gen-Upgrade von Final Fantasy VII Remake für PlayStation 5 herunterladen können. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt Final Fantasy VII Remake und eine PlayStation 5. Was dann gegen ein bisschen Geld auch möglich sein wird: Yuffie Kisaragi spielen! Entweder ihr kauft euch die neue Handelsversion Final Fantasy VII Remake Intergrade* oder ihr kauft euch den DLC FF7 EPISODE INTERmission.

In einem neuen Interview im PlayStation Blog hat sich Tetsuya Nomura höchstpersönlich dazu bereit erklärt, ein paar Zeilen zu den neuen Inhalten zu sagen. Normalerweise überlässt er das den Producern. Zunächst geht es um Yuffies Optik. Motomu Toriyama hatte es bereits verraten (und Fans wussten es), dass es sich dabei um einen Bezug zu Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII handelt. Aber nicht der Hommage wegen.

„Ihr werdet Yuffie näherkommen als bisher.“

„Ursprünglich ging es mir nicht um die Hommage, sondern darum, dass Yuffie zu Beginn eine Tarnung trägt. Mir war eingefallen, dass sie in Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII so gekleidet ist, darum fällt ihr Look nun ähnlich aus. Das Gleiche gilt für Weiss – die Entscheidung fiel auf ihn, weil er neben Sephiroth ein mächtiger Widersacher ist“, erklärt Nomura.

Ihr werdet in Final Fantasy VII Remake Intergrade auch eine neue Seite von Yuffie kennenlernen. „Von damals bis heute hat sich meine Perspektive zu ihr kaum wesentlich verändert. Yuffie ist ein lebhafter Charakter mit einer direkten Art. Doch da diese Episode sich um sie dreht, konnten wir uns ebenfalls ihrer empfindsamen Seite widmen“, verrät Nomura.

„In einer großen Gruppe sticht Yuffie durch ihre schwungvoll lebhafte Art hervor. Doch je besser man sie kennenlernt, desto sichtbarer wird auch ihr Innenleben. Diese Episode dreht sich hauptsächlich um Yuffie und um einen neuen Charakter, ihren Partner Sonon. Ihr werdet Yuffie also näherkommen als bisher“, so Nomura weiter.

Auch, warum es ausgerechnet Yuffie (und nicht etwa Vincent) jetzt schon in das Remake schaffen, erklärt Nomura: „Die übergreifende Handlung orientiert sich an der des Originalspiels. Zu diesem Zeitpunkt der Geschichte liegt Vincent noch in tiefem Schlummer und Cid gehört zu Shinra. Yuffie ist also der einzige Charakter, der sich frei bewegen kann.“

Weitere Neuerungen von „Intergrade“

Neben den neuen Inhalten bietet „Intergrade“ auf PS5 auch bessere Texturen, schönere Nebeleffekte und verbesserte Belichtung. Auch schnellere Ladezeiten werden versprochen, ebenso wird es einen Foto-Modus geben.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO