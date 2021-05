Dragon Quest: Yuji Horii verspricht Neuigkeiten „zu diesem Spiel“ in dieser Woche

In dieser Woche wird Square Enix mit einem Livestream den 35. Geburtstag von Dragon Quest feiern. Man möchte dabei das „kommende Lineup der Dragon-Quest-Serie“ vorstellen. Und wird den Stream erstmals auch englischsprachig begleiten. Fans hoffen natürlich auch eine ereignisreiche Vorstellung.

Es werden sicherlich Neuigkeiten zu Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai erwartet. Aber nicht wenige rechnen natürlich auch mit Dragon Quest XII. Bis Dragon Quest XII dauert es noch „eine Weile“, sagte Yuji Horii im Januar 2020. Aber Januar 2020 ist ja auch schon eine Weile her!

Nun meldete sich Horii bei Twitter zu Wort und machte Fans auf das Event heiß. Eine Vielzahl an Ankündigungen soll es geben, so Horii. Und „natürlich“ auch Neuigkeiten zu „diesem Spiel“. Natürlich kann Horii damit auch das Dai-Spiel meinen. Aber auch Horii weiß, was Fans erwarten.

So oder so, Dragon-Quest-Fans sollten sich den 27. Mai um 5:30 Uhr in den Kalender schreiben. Keine besonders attraktive Uhrzeit allerdings. Werdet ihr live dabei sein? Square Enix eröffnete übrigens auch eine Website zum 35. Geburtstag.

Der Livestream am 27. Mai um 05:30 Uhr

