Yuji Horii spricht in Neujahrsnachricht über Dragon Quest XII und das vergangene Jahr

Dragon-Quest-Erfinder Yuji Horii hat bei Twitter eine Neujahrsnachricht veröffentlicht, in der er ein wenig über das vergangene Jahr resümiert und einen kleinen Ausblick auf Dragon Quest XII gibt, das natürlich noch nicht einmal offiziell angekündigt ist. Neben dem sehr erfolgreichen Dragon Quest XI gab es im letzten Jahr viele weitere Veröffentlichungen.

„Ein frohes neues Jahr! Zusätzlich zu dem, was ich nachfolgend sage, gibt es noch einige Dinge die ich noch nicht verraten kann. Aber was [Dragon Quest] XII angeht, bis dahin ist es noch eine Weile. Es gibt jedoch Dinge, die wir noch vorher veröffentlichen werden. Bitte unterstützt mich auch in diesem Jahr wieder“, so Horii.

„Letztes Jahr haben wir den Dragon-Quest-Film Dragon Quest: Your Story gezeigt und die Nintendo-Switch-Version von Dragon Quest XI veröffentlicht. Wir veröffentlichten außerdem Dragon Quest Walk für Smartphones und haben einen neuen Anime und eine Spiele-Adaption zu Dragon Quest: The Adventure of Dai angekündigt“, resümiert Horii.

„Jetzt, 33 Jahre nach dem ersten Spiel, bin ich sehr glücklich, mich Herausforderungen wie der Produktion von [Dragon Quest] XII stellen zu können. Vielen Dank an alle Fans, die Dragon Quest bisher unterstützt haben, sowie an die vielen Mitarbeiter. Ich bin noch nicht sicher, wie lange ich das durchhalten kann, aber ich möchte noch eine Weile so hart wie möglich arbeiten. Möge das neue Jahr ein wunderbares für alle sein.“

Noch zu früh für eine Ankündigung von Dragon Quest XII

Es ist nicht die erste Nennung des unangekündigten Dragon Quest XII. Während des Ankündigungs-Events von Dragon Quest Walk im Juni 2019 sprach Yuu Miyake, ausführender Produzent von Dragon Quest, auch kurz über das noch immer nicht offiziell enthüllte Dragon Quest XII. So würde er zusammen mit Yuji Horii Vorbereitungen treffen, welche mit Dragon Quest XII in Zusammenhang stehen würden. Für eine Ankündigung sei es jedoch noch zu früh. Bereits im Dezember 2018 äußerte sich Yuji Horii zu Dragon Quest XII, dieses sei jedoch „noch viele Jahre entfernt“.

via Gematsu, Famitsu, Twitter, Bildmaterial: Dragon Quest XI, Nintendo, Square Enix