Das Dungeon-RPG Mon-Yu erhält einen neuen Trailer und eine Demo

Experience wird die Demo zum Dungeon-RPG Mon-Yu in Japan am 17. Juni veröffentlichen. Dann erhalten Spielerinnen und Spieler einen Eindruck, wie sich die Rückkehr zu den Wurzeln des Genres anfühlt. Bis dahin gibt es aber auch einen neuen Trailer. Die Veröffentlichung erfolgt dann am 15. Juli für Nintendo Switch.

Das bietet die Demo

Ihr dürft einen Blick in das erste Level mit dem Titel „Demon King Tower“ werfen und sogar den Boss dort legen. Der Speicherstand kann in die Vollversion übernommen werden.

Bei Mon-Yu handelt es sich übrigens um eine Abkürzung. Der wahre Name lautet nämlich Monster wo Taoshite Tsuyoi Ken ya Yoroi wo Te ni Shinasai. Shindemo Akiramezu ni Tsuyoku Narinasai. Yuusha Tai ga Maou wo Taosu Sono Hi wo Shinjiteimasu.

Wirklich monströs. Auf Deutsch bedeutet dies „Besiege Monster um starke Schwerter und Rüstung zu bekommen. Auch wenn du stirbst, kämpfe weiter und werde stärker. Wir glauben an den Tag, an dem die Helden den Dämonen-Lord bezwingen.“

Das erwartet euch außerdem

Mon-Yu wird vom Team hinter Undernauts: Labyrinth of Yomi entwickelt, ein Projekt, welches vor kurzem erst für den Westen angekündigt wurde. Somit dürfen wir uns bereits jetzt leise Hoffnungen auf eine Veröffentlichung von Mon-Yu hierzulande machen.

Das Charakter-Design stammt von Mota, das Monster-Design von Akifumi Yamamoto. Als Produzent ist Hajime Chikami zuständig, Regie führt Motoya Ataka und die Musik komponiert Naoaki Jimbo.

Der neue Trailer zu Mon-Yu

