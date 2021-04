Vom Traum, eine Hexe zu werden: Fantasy-RPG Little Witch in the Woods startet bald

Wir hatten schon im Juli 2020 erstmals über Little Witch in the Woods berichtet. In dem Fantasy-RPG vom südkoreanischen Entwickler Sunny Side Up schlüpft ihr in die Rolle der Nachwuchs-Hexe Ellie und arbeitet für euren Traum, eine große Hexe zu werden.

Bald schon könnt ihr euch auf dieses Abenteuer begeben. Wie man bekannt gab, wird noch in diesem Jahr der Early Access bei Steam beginnen, bevor Little Witch in the Woods dann 2022 als Vollversion erscheint. Mit dem Early Access wollen die Entwickler Feedback sammeln, um am Ende die bestmögliche Erfahrung zu bieten.

Zu Beginn steht der Anfang der Story zur Verfügung, in der ihr zwei Charaktere spielt, sieben andere Charaktere trefft und zwei Gebiete erforscht. Englisch und Koreanisch stehen als Sprachoptionen zur Verfügung.

Das ist Little Witch in the Woods

Um den Abschluss an der Hexenschule zu absolvieren, startet die kleine Hexe Ellie als Lehrling in einem Hexenhaus. Hier startet ihre Geschichte, in der sie für gute Noten arbeitet, um letztlich als erfolgreiche Hexe aus ihrer Ausbildung zu treten.

SpielerInnen erkunden eine Fantasy-Welt, in der sie verschiedenen Aktivitäten nachkommen können. Ihr tretet mit den Tieren des Waldes in Kontakt und sammelt Pflanzen zur Herstellung verschiedener, magischer Tränke. Das zunächst kleine, heruntergekommene Dörfchen, in dem SpielerInnen unterkommen, kann mit der Zeit aufgebessert werden. Dazu lernt ihr die Dorfbewohner kennen und helft ihnen mit ihren Anliegen. Vielleicht trifft man dabei ja auch auf den Partner fürs Leben.

Ursprünglich war Little Witch in the Woods auch für Nintendo Switch und PlayStation 4 geplant, doch dazu gibt es heute noch keine neuen Details. Zunächst soll wohl erstmal der Early Access gelingen.

Bildmaterial: Little Witch in the Woods, Sunny Side Up