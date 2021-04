The Great Ace Attorney: Das Konzert ging ohne eine Ankündigung zu Ende

Am Wochenende fand in Japan das Ace Attorney Concert statt. Das ist nicht ungewöhnlich, in Japan gehören Videospielkonzerte noch mehr zum Alltag als es inzwischen erfreulicherweise auch bei uns der Fall ist. Auch, dass es ein digitales Konzert wird, überrascht in diesen Zeiten niemanden.

Eine kleine Überraschung war aber, dass auch Capcom USA das japanische Konzert für westliche Fans bewirbt und dass es sogar eine Amerika-freundliche Zweitausstrahlung gab. Das ist insofern erstaunlich, als Capcom im Westen aus Ace Attorney schon eine Weile kein großes Ding mehr macht. Und andererseits war und ist The Great Ace Attorney natürlich gar nicht im Westen erschienen.

Einige Fans hofften darauf, dass es bei dem Konzert vielleicht sogar eine entsprechende Ankündigung geben würde. Wir erinnern uns an die Alterseinstufung zu The Great Ace Attorney Chronicles. Doch daraus wurde nichts, das Konzert ging ohne Ankündigungen zu Ende.

Das Konzert wurde aber vollständig englischsprachig untertitelt. Yasumasa Kitagawa begrüßte in einer Botschaft die „Fans auf der ganzen Welt“, die erfreulicherweise diese Konzertshow verfolgten. Laut Court-Records hat Charakter Dr. Dobinbough außerdem eine westliche Übersetzung als Albert Harebrayne erhalten. Interessant.

Gibt es eine Veröffentlichung im Westen als Sammlung?

Dem Vernehmen nach handelt es sich bei The Great Ace Attorney Chronicles um eine Sammlung von The Great Ace Attorney und The Great Ace Attorney 2. Eine Lokalisierung wäre natürlich fantastisch. Eine offizielle Ankündigung steht natürlich weiterhin aus.

Besonders heikel ist das auch, weil The Great Ace Attorney Chronicles schon im November einmal auftauchte. Damals allerdings unter noch ärgerlicheren Umständen, nämlich nach einem Angriff auf Capcom. Seht nachfolgend einen alten Trailer zu The Great Ace Attorney 2.

Bildmaterial: The Great Ace Attorney 2, Capcom