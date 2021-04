Tales of Arise erscheint in zwei Collector’s Editions

Die heutige Ankündigung von Tales of Arise war überraschend – aber gut! Viele Fans dürften sich sehr darüber gefreut haben. Bandai Namco hat die heutigen Ankündigungen etwas anders als sonst kommuniziert. Nämlich ausschließlich über Medien. In Japan hatte beispielsweise die Famitsu die Ehre, die Ankündigung exklusiv zu bringen. In Amerika war es IGN. Und in Frankreich der populäre Gameblog.

Auf den Youtube-Kanälen von Bandai Namco selbst sucht man die veröffentlichten Videos noch vergebens und leider haben wir auch noch keine deutschsprachige Pressemeldung der vielen Details, die der Famitsu-Artikel kommuniziert.

Sei’s drum, jetzt haben wir die Collector’s Editions. Der französische Gameblog berichtet von zwei Sammlereditionen. Eine davon wird im freien Handel erhältlich sein, eine weitere wie zuletzt regelmäßig nur im offiziellen Bandai-Namco-Store.

Die normale Collector’s Edition beinhaltet neben dem Spiel auch einen Soundtrack, ein Artbook, eine Figur mit den beiden Protagonisten Alphen und Shionne und ein Steelbook. Die Hootle Edition bietet ebenfalls einen Soundtrack, ein Steelbook und ein Artbook, außerdem noch Sticker und ein süßes Plüsch-Hootle. Hootle ist die kleine Eule, die Charakter Linwell begleitet.

Aktuell kann man die Editionen noch nicht vorbestellen, aber wir werden diesen Beitrag umgehend aktualisieren, wenn es so weit ist! Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 hierzulande. Details der heutigen Ankündigung von Tales of Arise erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco