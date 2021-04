Tales of Arise überrascht uns mit einem Trailer und einem konkreten Termin

Erst im März meldete sich Tales of Arise endlich zurück. Es gab vor einigen Wochen erst einen neuen Trailer vom Tales of Festival, das in diesem Jahr Pandemie-bedingt ziemlich trostlos verlief. Auch der Trailer war nicht sehr aufschlussreich, zeigte er doch vor allem bekannte Szenen. Doch nach der langen Funkstille zum neuen Tales of hatten sich Fans trotzdem gefreut, etwas vom Spiel zu hören.

Heute die nächste Überraschung: Es gibt nicht nur einen weiteren neuen Trailer, sondern auch einen konkreten Veröffentlichungstermin. Das neue japanische Video präsentiert uns den 9. September 2021 als Termin, für den Westen gilt der 10. September 2021. Als Plattformen werden PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Xbox One, Xbox Series und PCs angegeben. Die Next-Gen-Versionen sind neu.

Das neue Video zeigt einige neue Szenen, aber wir sehen auch wieder viel von Alphen und Shionne. Kein Wunder, sind sie doch die beiden Hauptcharaktere. Auch einige wenige Kampfszenen sind zu sehen. Wir sehen auch die beiden neuen Party-Mitglieder Linwell und Rowe (Übersetzung vorläufig). Ein weiteres Video zeigt euch in fast acht Minuten ausführliche und zusammenhängende Gameplay-Szenen.

Anime-Sequenzen von Ufotable

Die Famitsu hat einen umfangreichen Artikel zum heutigen Trailer veröffentlicht, die westlichen PR-Abteilungen werden uns sicher zeitnah mit neuen Details versorgen. Der Artikel bestätigt auch, dass Ufotable die Anime-Sequenzen des Spiels beisteuert. Es soll sich um die umfangreichsten Sequenzen der Seriengeschichte handeln.

Auf PlayStation 5 wird Tales of Arise von den haptischen Features des DualSense profitieren. Blitz-Magie soll sich beispielsweise anders anfühlen als Feuer-Magie. Die „Next-Gen-Version“ bietet dabei einen Performance- und einen Grafik-Modus. Im Performance-Modus läuft das Spiel mit 60 fps und im Grafik-Modus mit 4K-Auflösung. Wer für PS4 und Xbox One kauft, kann später ein kostenloses Next-Gen-Update herunterladen.

Das sind Alphen und Shionne

Alphen lebt in Dahna. Dort glaubten die Menschen, das friedliche Leben in Dahna sei für die Ewigkeit. Doch über Nacht wurden sie eines Besseren belehrt. Seit nunmehr 300 Jahren herrscht Rena über Dahna, ein Planet, den man von Dahna aus am Himmel sieht und von dem die Bewohner Dahnas immer glaubten, er sei ein Land der Gerechten und Göttlichen. Shionne hingegen stammt von Rena. Alphen und Shionne spielen nun die zentrale Rolle in diesem Abenteuer, von dem sie glauben, dass es ihr Schicksal ändern und eine neue Zukunft erschaffen könnte.

Der neue Trailer zu Tales of Arise

Erstes ausführliches Gameplay zu Tales of Arise

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco