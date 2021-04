Laid-Back Camp: Have a Nice Day! erscheint im September für PS4 und Nintendo Switch

Alle guten Dinge sind drei! Nachdem gerade erst die beiden VR-Abenteuer von Rin und Nadeshiko aus Laid-Back Camp veröffentlicht wurden, hat Mages einen weiteren Titel angekündigt: Laid-Back Camp: Have a Nice Day! soll am 30. September 2021 in Japan erscheinen.

Dann könnt ihr auf PlayStation 4 und Nintendo Switch weitere Campingausflüge erleben. Für knapp 85 Euro wird es auch eine Limited Edition geben, die neben dem Spiel eine Figur von Rin auf ihrem Roller sowie den Soundtrack enthält. Ob das Spiel länger ist als die beiden VR-Episoden, die jeweils nur circa 20 Minuten Spielzeit bieten, bleibt abzuwarten.

Entscheidungsbasiertes Camping

Neben den bekannten Charakteren und Schauplätzen aus dem Manga beziehungsweise Anime wird es außerdem den Tanuki-See als Campingplatz geben, der bisher nur am Rande erwähnt wurde. Altbekannte Plätze wie der Motosu-See, Fumoto oder Fujinomiya sind natürlich mit von der Partie.

Ihr werdet auf einige bekannte Szenen aus dem Anime treffen, allerdings bietet euch das Spiel auch einige neue Szenarien. Welche ihr zu sehen bekommt, hängt dabei von euren Entscheidungen ab. Campt ihr mit dem ganzen Naturklub an einem Ort, wo Rin bisher eigentlich alleine war? Oder schickt ihr sie mal ohne Nadeshiko los? Die Entscheidung liegt ganz bei euch.

via Gematsu, Bildmaterial: Laid-Back Camp: Have a Nice Day!, Mages