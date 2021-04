NieR Replicant: Accolades-Trailer zur Veröffentlichung

Über NieR Replicant haben wir in dieser Woche wahrlich genug Worte verloren. Es gab allerhand neues Gameplay-Material und einen ausführlichen Blick auf die Extra-Inhalte des Remasters. Wir haben uns die Eröffnungssequenz angesehen und eine digitale Kunstgalerie besucht. Wir alle Zweifler gab es pünktlich zur Veröffentlichung unseren Test zum aufgemotzten Klassiker.

Mit einem Accolades-Trailer blickt Square Enix auf die ersten Pressestimmen zurück (natürlich nur die besten) und zeigt euch in einem schnellen Schnitt noch einmal, was euch mit NieR Replicant ver. 1.22474487139… erwartet. Einiges auf jeden Fall, da ist sich die Presse einig. Auf 83 Punkte kommt das Remaster derzeit unter Beachtung von 72 internationalen Reviews bei OpenCritic. Glückwunsch!

Neue Musik, neue Inhalte, neue Sprachausgabe

Keiichi Okabe hat alle Stücke aus dem Original für das Remaster überarbeitet und neu eingespielt, auch einige neue Tracks wird es geben. Außerdem bekommt das Spiel eine komplette Sprachausgabe spendiert, ebenso wie neue Inhalte.

Das Original erschien 2010 für PS3 und Xbox 360. Es handelt sich bei NieR Gestalt um das NieR, das auch im Westen erschienen ist*. In Japan gab es damals zwei Versionen, nämlich NieR Gestalt für Xbox 360* und eben NieR Replicant für PlayStation 3. Sie unterscheiden sich in ihren Protagonisten. Jenen von NieR Gestalt kennt ihr. Sein Ebenbild in NieR Replicant ist jünger und auf der Suche nach Hilfe für seine Schwester.

NieR Replicant ver.1.22474487139… ist hierzulande für PlayStation 4, Xbox One und PC-Steam erhältlich. Die Handelsversion könnt ihr euch hier bestellen*. Eine Collector’s Edition gibts exklusiv im Square-Enix-Store.

