Scarlet Nexus: Yuito und Kasane zeigen euch ihre Fähigkeiten im Kampf

Nachdem Tales of Arise in dieser Woche so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, erinnert Bandai Namco daran, dass auch noch Scarlet Nexus kommt. Man veröffentlichte zwei neue Gameplay-Videos, von denen sich je eines den beiden Hauptcharakteren Yuito und Kasane widmet.

Kasane Randall zieht nämlich gemeinsam mit Yuito in den Kampf. Kasane ist zweite Protagonistin des Spiels neben Yuito. Sowohl Kasane als auch Yuito werden von Partymitgliedern wie Gemma Garrison, Luka Travers oder Tsugumi Nazar unterstützt, um der Bedrohung durch die Anderen Einhalt zu gebieten.

In den Videos ist zu sehen, wie Yuito von dem Slippy Chinery konfrontiert wird und seine Fähigkeit Hellsicht nutzt, um die Anwesenheit des Feindes zu erkennen. Mit Hilfe von Pyrokinese fügt er der ölbedeckten Monstrosität größeren Schaden zu. Kasana hingegen kann mit Hilfe ihrer telekinetischen Fähigkeiten die Elemente um sich herum nutzen, um die Anderen zu überwinden, die ihren Weg kreuzen.

Zwei ProtagonistInnen in Scarlet Nexus

Dass es zwei ProtagonistInnen gibt, soll sich im „Dual Protagonist System“ niederschlagen. Es ist eine Story – aber erzählt aus der Sicht von zwei Personen. Diese Story dreht sich im Wesentlichen um die Anderen, die in dieser zukünftigen Welt die Menschen jagen und terrorisieren. Natürlich wurde eine Task-Force gegründet, die den Anderen Einhalt gebieten soll.

Die Other Suppression Force ist eine Vereinigung von Psionikern, spezielle Menschen mit akuten außersinnlichen Talenten. Die beiden spielbaren Charaktere Yuito und Kasane verwenden übrigens Psychokinese. Selbstredend wird dies dann auch im Kampfsystem spürbar sein.

Am 25. Juni 2021 wird Scarlet Nexus erscheinen. Die Standardversion könnt ihr euch schon vorbestellen*. Die Guardians Edition wird es nur im Bandai Namco Store geben. Dort ist sie schon ebenfalls vorbestellbar! Auch PCs werden via Steam bedient.

Yuito-Gameplay

Kasane-Gameplay

Bildmaterial: Scarlet Nexus, Bandai Namco