Genshin Impact: Die Rechtsberaterin Yanfei präsentiert sich im eigenen Trailer

MiHoYo hat einen neuen Trailer zu Genshin Impact veröffentlicht, der euch Yanfei im Detail vorstellt. Sie wird mit dem kommenden Update 1.5 verfügbar werden. Das ist für den 28. April 2021 datiert. Am selben Tag wird Genshin Impact auch für PlayStation 5 verfügbar werden.

Hier eine Vorstellung von Yanfei von der offiziellen Website:

Yanfei, halb Mensch, halb göttliche Bestie und gleichzeitig eine ausgezeichnete Rechtsberaterin. Sie balanciert perfekt zwischen dem Befolgen der Regeln und dem Streben nach Veränderungen. Mit ihrer einzigartigen Stellung als Rechtsberaterin und all ihrer Erfahrung schützt sie das Gleichgewicht der Verträge von Liyue.

Neben neuen Charakteren erweitert Version 1.5 des Spiels natürlich auch die Story. Wer sich für die Geschichte von Liyue interessiert, wird mit Zhongli eine weitere Tour unternehmen können. Das zweite Kapitel seines Legendenauftrags wird verfügbar. Auch mit Noelle könnt ihr eine neue Geschichte erleben. Oder ihr nehmt mit der beliebten Barkeeperin Diona bei einem neuen Einladungsereignis eine Auszeit.

Zudem können sich Reisende endlich ihr persönliches Reich in Teyvat erschaffen. Mit der Kanne der Vergänglichkeit, erschaffen von Liyues Adepten, könnt ihr ein eigenes Zuhause errichten. In der Kanne befindet sich ein Reich, in dem SpielerInnen fortan ein Zuhause errichten und dekorieren können.

Noch keine Details zur Switch-Version

Genshin Impact ist für PlayStation 4, Mobilgeräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Zur ebenfalls bereits angekündigten Version für Nintendo Switch gibt es leider noch keine neuen Details. Das Action-RPG Genshin Impact darf sich seit einigen Wochen „erfolgreicher als Pokémon GO“ nennen. Und das ist schon eine ziemliche Auszeichnung.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo