Samurai Shodown: Hibiki Takane aus The Last Blade 2 mischt noch im April mit

Wie bereits angekündigt, geht die DLC-Sause für Samurai Shodown in die dritte Runde. Den Anfang machte die ungestüme Cham Cham aus Samurai Shodown 2 mit ihrem Bumerang bereits im März. Jetzt steht auch der Starttermin für Hibiki Takane aus The Last Blade 2 fest.

Hibiki wird ab dem 28. April 2021 mitmischen, wie Publisher und Entwickler SNK nun bekannt gab. Dazu gibt es natürlich auch einen neuen Trailer, der euch ihre Kampfkünste präsentiert.

Der Season Pass 3 soll noch zwei weitere Charaktere enthalten, deren Identität noch im Unbekannten liegt. Publisher und Entwickler SNK hat aber angekündigt, dass einer der beiden aus dem bekannten Fighting-Game-Franchise Guilty Gear stammen wird.

Nachfolgend der Fahrplan für Season 3. Den Trailer zu Hibiki findet ihr weiter unten.

Euch fehlt die Samurai-Keilerei noch im (virtuellen) Regal?

Samurai Shodown ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs über den Epic Games Store* und Google Stadia erhältlich. Für Konsolen gibt es jeweils Handelsversionen, die ihr z. B. bei Amazon findet*. Seit einiger Zeit gibt es auch eine Version für Xbox Series und sogar eine neue Handelsversion, die ihr bei Amazon findet*.

Bildmaterial: Samurai Shodown, SNK Corporation