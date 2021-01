Samurai Shodown geht mit Cham Cham und Hibiki Takane in Season 3

Der Publisher SNK kündigte kürzlich an, dass sich der Season-Pass 3 für Samurai Shodown bereits in der Entwicklung befindet. Heute gab es dazu nun erste Details. Mit der neuen Saison gibt es natürlich auch neue Kämpfer. Vier davon sind versprochen, zwei enthüllte man heute bereits. SpielerInnen werden sich bald mit Cham Cham aus Samurai Shodown II und Hibiki Takane aus The Last Blade 2 in die Kämpfe stürzen können.

Mit dem neuen Season-Pass im März werden SpielerInnen zum ersten Mal in der Geschichte von Samurai Shodown in der Lage sein, die Fähigkeit Guard Crush auf ihre Gegner anzuwenden. Zudem werden mit dem Update Verbesserungen des Balancings und Kampfsystems vorgenommen.

Nachfolgend der Fahrplan für Season 3. Den Trailer findet ihr weiter unten.

Derzeit läuft noch die zweite Season

Im Rahmen des zweiten Season-Pass wurden dem Fighting-Game in den letzten Monaten mit Mina Majikina, Sogetsu Kazama, Iroha und Warden insgesamt vier neue Kämpfer hinzugefügt. Mit Gongsun Li gab es auch wieder eine kostenlose Kämpferin.

Samurai Shodown ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs über den Epic Games Store und Google Stadia erhältlich. Für Konsolen gibt es jeweils Handelsversionen, die ihr z. B. bei Amazon findet*.

Bildmaterial: Samurai Shodown, SNK Corporation