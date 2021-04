Judgment: Countdown-Webseite deutet Ankündigung für den 7. Mai an

Sega hat einen Launchtrailer zu Judgment veröffentlicht, welches heute für PlayStation 4, Xbox Series und Google Stadia erscheint. Die Neuveröffentlichung profitiert von 60 Bildern pro Sekunde, aufpolierter Optik und verbesserten Ladezeiten. Außerdem sind alle vorab veröffentlichten DLCs enthalten.

Solltet ihr als BesitzerInnen der PS4-Version übrigens darauf hoffen, eure Detektivarbeit auf PlayStation 5 fortsetzen zu können, gibt es leider schlechte Nachrichten. Derzeit seien keine Cross-Buy-Optionen geplant – wir berichteten. Solltet ihr Yagamis Detektiv-Abenteuer also nochmal erleben wollen, müsst ihr wohl oder übel erneut in die Geldbörse greifen.

Countdown zum „Judgment Day“ gestartet

Es gibt aber weitere, interessante Neuigkeiten. Publisher Sega und die EntwicklerInnen vom Ryu Ga Gotoku Studio haben eine Countdown-Webseite gestartet. Mysteriös mit dem Titel „Judgment Day“ betitelt, läuft der Countdown zum 7. Mai um 16:00 Uhr deutscher Zeit aus.

Die Webseite ist auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch verfügbar. Mit Ablauf des Countdowns soll ein Video verfügbar werden. Über dessen Inhalt lässt sich derzeit allerdings nur rätseln. Erwartet uns vielleicht ein neuer Ableger des Yakuza-Spin-Off?

Im März hatte Sega noch einen Markenschutz für den Namen „Lost Judgment“ in Japan beantragt. Es ist zwar nicht bestätigt, aber möglich, dass dies mit der anstehenden Ankündigung in Verbindung steht. Fürs Erste heißt es wohl „Abwarten und Tee trinken“.

Detektivarbeit in Kamurocho

In Judgment schlüpfen wir in die Rolle von Takayuki Yagami. Nachdem er von einem seiner Klienten verraten wurde, galt er als Heuchler, der Mördern half, ihrer gerechten Strafe zu entgehen – sein Ruf als Anwalt war ruiniert. Nun arbeitet er als Privatdetektiv, um einer mysteriösen Mordserie nachzugehen. Und er wird all sein Können als Ermittler brauchen, um den Fall zu lösen.

Spieltechnisch bedeutet das allerhand Detektivarbeit in den vertrauten Gefilden von Kamurocho. SpielerInnen müssen Personen verhören, Beweisstücke sichern und vorlegen, Verdächtige verfolgen, sich verkleiden, Schlösser knacken und unentdeckt Fotos machen. Und natürlich auch ganz Yakuza-typisch allerhand Veilchen verteilen.

Judgment erschien ursprünglich für PlayStation 4 im Dezember 2018 in Japan. Der Rest der Welt wurde im Juni 2019 versorgt. Die Neuauflage für PlayStation 5, Xbox Series und Google Stadia ist ab sofort verfügbar.

Der Launchtrailer zur Neuauflage

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Judgment, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio