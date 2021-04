Neues „Monster Hunter Digital Event“ geht kommende Woche an den Start

Es gibt Neuigkeiten für alle tapferen JägerInnen da draußen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Capcom im Launchtrailer zu Monster Hunter Rise bereits das kostenfreie Update auf die Version 2.0 ankündigte. Angedacht für Ende dieses Monats, rückt der Monsternachschub also langsam aber sicher näher.

Das weiß auch Capcom und kündigte nun ein neues „Monster Hunter Digital Event“ für den 27. April um 16: Uhr deutscher Zeit via Twitter an. Über YouTube und Twitch könnt ihr dabei sein.

Neues zu Version 2.0 und „Wings of Ruin“

Die Präsentation wird sich dem Update widmen, das uns neue Monster bringen soll – darunter Chameleos und Apex Rathalos. Zudem ging aus dem Launchtrailer bereits hervor, dass die Jägerrang-Begrenzung aufgehoben werden soll. Bislang ist es SpielerInnen lediglich möglich, Jägerrang 7 zu erreichen – das dürfte sich mit dem Update ändern.

Aber nicht nur zu „Rise“ möchte man Neuigkeiten kundtun. Uns erwarten auch frische Informationen zum Rollenspiel-Spin-Off Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Wir haben Monster Hunter Rise übrigens ausführlich getestet. Ob sich die neueste Monsterhatz lohnt, lest ihr hier. Monster Hunter Rise ist für Nintendo Switch erhältlich, eine PC-Version soll Anfang 2022 folgen. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin soll am 9. Juli für Switch und PCs via Steam erscheinen.

Monster Hunter Digital Event am 27. April

Bildmaterial: Capcom