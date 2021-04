Resident Evil Village: Neuer Remix-Trailer im Vorfeld der nächsten Demo veröffentlicht

Resident Evil Village nähert sich in großen Schritten und Capcoms Marketing-Maschinerie läuft auf Hochtouren. Und sogar ziemlich kreativ: Erst kürzlich veröffentlichte das Unternehmen ein humorvolles Parodie-Musikvideo in Zusammenarbeit mit Enka-Sänger Yoshi Ikuzo. Und ging damit auch gleich in Japan viral. Weitere Details dazu hier – es lohnt sich!

Nun widmet man sich aber wieder dem Ernst der Lage. In der April-Ausgabe des „Resident Evil Showcase“ kündigte Capcom bereits zwei PlayStation-exklusive Demos, neben einer Multiplattform-Demo an. Erstere ging bereits vor einigen Tagen an den Start und ließ PS-SpielerInnen das ominöse und titelgebende Dorf erkunden. Nun folgt die zweite Exklusiv-Demo, in der wir das Schloss Dimitrescu erforschen dürfen.

Schon am Wochenende ist es soweit. Im Zeitraum vom 25. April 2021 um 19:00 Uhr bis zum 26. April 2021 um 3:00 Uhr haben BesitzerInnen eines PlayStation-5- bzw. PlayStation-4-Systems Zeit, in die zweite Demo einzutauchen. Einmal gestartet, stehen euch 30 Minuten Spielzeit zur Verfügung.

So geht es mit dem Early-Access weiter

Dieser zweiten anstehenden Early-Access-Phase widmete man nun zusätzlich einen Eintrag im PlayStation-Blog. In diesem meldet sich Tsuyoshi Kanda zu Wort, seines Zeichens Producer von Resident Evil Village. Kanda teilt einen neuen Remix-Trailer, um SpielerInnen in die „richtige Stimmung“ für die Demo zu bringen. Der Trailer ist angereichert mit bekannten Szenen aus der Eröffnung, dem Dorf und dem Schloss und wird vom Song „Vanish“ des Künstlers GIVEON untermalt.

Kanda erinnert zudem daran, dass die Demo bereits im PlayStation Store herunterladbar ist. SpielerInnen anderer Systeme schielen aktuell vermutlich neidisch auf PlayStation. Verständlich, gestaltet sich die Demo-Situation doch sehr ungelenk und unnötig kompliziert. Aber nicht verzagen: eine Multiplattform-Demo steht bereits in den Startlöchern.

Ab dem 2. Mai 2021 um 2:00 Uhr bis zum 3. Mai 2021 um 2:00 Uhr, haben sowohl PlayStation- als auch Xbox- und PC-SpielerInnen (via Steam) die Chance, in Resident Evil Village reinzuschnuppern. Diese Demo wird euch 60 Minuten Spielzeit zur Verfügung stellen, die ihr wahlweise auf das Dorf- und Schloss-Szenario aufteilen könnt, oder aber ihr wählt ein Level und verbringt die gesamte Spielzeit dort.

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Resident Evil Village präsentiert sich im neuen Remix-Trailer

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom