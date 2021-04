Samurai Warriors 5 lockt Sengoku-Fans mit vier neuen Charakteren

Koei Tecmo und Omega Force haben heute vier neue Charaktere zu Samurai Warriors 5 vorgestellt. Darüber hinaus gibt es auch zwei Variationen der bereits bekannten Protagonisten. Insgesamt erhöht sich damit die Anzahl der spielbaren Kämpfer auf 27.

Zur Feier der Enthüllung der neuen Charaktere hat Koei Tecmo einen brandneuen Trailer veröffentlicht, in dem die detailreichen Krieger vorgestellt werden, die für den neuesten Blockbuster des Franchise komplett überarbeitet und neu interpretiert wurden.

Die vier neuen historischen Kämpfer sind der Kusarigama-Experte und Anführer der Iga-Ninjas, Sandayū Momochi und der Ninja-Schwertmeister Hattori Hanzō. Magoichi Saika, ein professioneller Söldner, interesiert sich nicht für das Konzept von Gut und Böse. Darüber hinaus erwartet euch der berühmte Samurai Yasuke, der als Nobunagas Gefolgsmann dient.

Zusätzlich zu den vier neuen Charakteren enthüllten Koei Tecmo und Omega Force, dass sowohl „The Demon King“ Nobunaga Oda als auch Mitsuhide Akechi, der Gefolgsmann der Familie Oda, als erwachsene Versionen spielbar sein werden.

Samurai Warriors 5 wird am 27. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 (spielbar auf PlayStation 5 per Backward-Compatibility), Xbox-One-Konsolen (spielbar auf Xbox Series per Backward-Compatibility) und Steam veröffentlicht.

Der neue Trailer kann hier angesehen werden:

Bildmaterial: Samurai Warriors 5, Koei Tecmo, Omega Force