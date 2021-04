Prime 1 Studio widmet Cliff aus Death Stranding eine Statue im Maßstab 1:2

Das Prime 1 Studio ist für seine imposanten und detailreichen Statuen bekannt. Vor einiger Zeit berichteten wir etwa von der beeindruckenden „NieR: Automata„-Statue. Und selbstverständlich werkelt man bereits am nächsten Projekt. Hierbei handelt es sich um eine Premium-Statue von Clifford „Cliff“ Unger. Der von Schauspieler Mads Mikkelsen gemimte Kriegsveteran machte SpielerInnen in Death Stranding das Leben schwer.

Beeindruckende Optik, beeindruckender Preis

Die Statue im Maßstab von 1:2 misst 40 inches (etwa 100cm) in der Höhe und ist ab sofort vorbestellbar. Das finale Produkt soll dann zwischen Juli und Oktober 2022 ausgeliefert werden. Übrigens ist über die Studio-Webseite auch eine Vorbestellung außerhalb Japans möglich.

Die hochdetaillierte Statue erscheint in zwei Versionen und soviel sei schon mal verraten: für beide müssen Interessierte tief in die Tasche greifen. Die reguläre Version wartet bereits mit beweglichen Ranken mit LED-Beleuchtung auf und schlägt mit stolzen 2,599 US-Dollar zu Buche. Zusätzlich produziert das Studio 250 „Black Label„-Editionen, die zusätzlich mit austauschbaren Silikon- und Polystone-Köpfen ausgestattet sind. Für diese Variante werden 3,599 US-Dollar fällig. Exklusive der Import- und Versandgebühren, versteht sich.

Im Oktober 2019 enthüllte das Studio bereits eine Statue des „Death Stranding“-Protagonisten Sam „Porter“ Bridges (verkörpert von Norman Reedus). Aktuell ist auch eine neue Vorbestellung für diese (ebenfalls sehr beeindruckende) Statue möglich. Wie auch Cliff, kommt Sam dabei in einer regulären und „Black Label„-Edition daher.

Alternativ schlagen Fans des charismatischen Cliff einfach zur knuffigen Nendoroid-Variante. Sieht auch schick aus und schont den Geldbeutel.

Death Stranding ist im November 2019 erschienen, so lange ist das schon wieder her. Im selben Jahr räumte es den renommierten Game Award in den Kategorien „Best Game Direction“, „Best Music“ und „Best Performance“ (für Mads Mikkelsen als Cliff) ab. In der Famitsu bekam Death Stranding den berühmten „Perfect Score“, allerdings nicht ohne Kritik.

via Siliconera, Bildmaterial: Prime 1 Studio