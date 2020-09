NieR: Automata feiert über 4,85 Millionen verkaufte Einheiten mit einer imposanten Statue

Während des kürzlich ausgestrahlten „We Have a Decent Amount of New Info“-Streams im Rahmen der Tokyo Game Show 2020 Online, widmete man sich vorrangig der Zukunft des NieR-Franchises. Wir erfuhren etwa, wann Nier Replicant ver. 1.22474487139… erscheint. Und, dass NieR Re[in]carnation seinen Weg in den Westen findet.

Aber auch zum beliebten NieR: Automata hatte man noch Neuigkeiten im Gepäck. So gaben die Verantwortlichen an, dass der Titel weltweit mittlerweile über 4,85 Millionen Kopien absetzen konnte. Die Zahl umspannt dabei sowohl die physischen als auch digitalen Verkäufe.

Eine imposante Statue zur Feier der Verkaufszahlen

Das muss natürlich gefeiert werden! Entsprechend enthüllte man die erste Statue der „Square Enix Masterline“-Linie. In Zusammenarbeit mit dem Prime 1 Studio entsteht eine imposante Statue zu NieR: Automata im 1/4-Format. Diese umfasst die drei ProtagonistInnen des Titels, 2B, 9S und A2, die auf einem gemeinsamen Fundament posieren.

Wann die schicke Statue erscheinen soll und wieviel sie kosten wird, ist noch nicht bekannt. In einem Produkttrailer kann man sich aber bereits einen Eindruck von ihrer Wertigkeit und den zahlreichen Details machen. Aller Voraussicht nach dürfen InteressentInnen schon mal anfangen, das Sparschwein zu befüllen. Der Preis dürfte nämlich ähnlich üppig wie die Statue selbst ausfallen.

Nier: Automata erschien hierzulande ursprünglich für PlayStation 4 am 10 März 2017. Die PC-Version folgte via Steam am 17. März 2017 und Xbox-SpielerInnen wurden ein Jahr später am 26. Juni 2018 bedacht. Im Februar 2019 folgte dann noch die „Game of the YoRHA Edition“ für PlayStation 4 und PCs. Diese gibt es übrigens momentan im Zuge des „Big in Japan“-Sales für 19,99 EUR im PlayStation Store.

Die „Nier: Automata“-Masterline-Statue im Produkttrailer

via Gematsu, Bildmaterial: SQUARE ENIX MASTERLINE NieR:Automata, Square Enix / Prime 1 Studio