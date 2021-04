Letzte Chance: Holt euch neun kostenlose Games von Sony auf einen Schlag

Update, 22. April 2021 um 18 Uhr: Friendy Reminder! Nur noch bis morgen früh (konkret: 5 Uhr MESZ) habt ihr Zeit, euch die neun kostenlosen Spiele der Play-At-Home-Kampagne zu sichern. Auch Horizon Zero Dawn ist inzwischen verfügbar.

Originalartikel:

Wenn diese Sache nicht unter so unsäglichen Umständen entstanden wäre, man würde fragen: Ist denn heut‘ schon Weihnachten?! Sony hat die zweite Phase der neuen „Play At Home“-Kampagne eingeläutet und wow – man schenkt euch 10 Spiele für PlayStation 4!

Im April 2020 hatte Sony erstmals die „Play At Home“-Initiative ins Leben gerufen, um damit all jenen Dankeschön zu sagen, die dazu beitragen, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu mildern. Im Rahmen dessen wollte man die PlayStation-Community beim Zuhause bleiben weiterhin bestens unterhalten. Den Anfang machten damals Knack 2 und Journey, die sich PlayStation-Fans kostenlos herunterladen konnten.

Im Februar belebte man die Kampagne wieder und schob Ratchet & Clank nach, das ihr euch auch aktuell noch kostenlos sichern könnt. Noch bis zum 1. April ist das möglich, ihr solltet also davon Gebrauch machen!

Am 26. März um 4 Uhr morgens (bis zum 23. April) geht es nun mit neun weiteren kostenlosen Indie-Games und PlayStation-VR-Spielen weiter. Update: In der ersten Version dieses Artikels war vom 25. März die Rede – so wie es auch immer noch im deutschen PlayStation Blog steht, der wie leider üblich mal wieder etwas ungenau war. Diesmal traf es die Zeitzonen.

Diese Spiele gehören für immer euch, wenn ihr sie im Aktionszeitraum herunterladet:

ABZÛ

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Paper Beast

Thumper

Und es kommt noch dicker. Ab dem 20. April wird man für begrenzte Zeit den Blockbuster Horizon Zero Dawn – Complete Edition verschenken. Bis zum 15. Mai 2021 um 5 Uhr deutscher Zeit wird das Spiel kostenlos zum Download zur Verfügung stehen.

Alle Spiele könnt ihr behalten.

