Play At Home: PlayStation verschenkt Knack 2 und Journey an alle Spieler

Sony hat die „Play At Home“-Initiative ins Leben gerufen und möchte damit all jenen Dankeschön sagen, die dazu beitragen, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu mildern. Im Rahmen dessen will man die PlayStation-Community beim Zuhausebleiben weiterhin bestens unterhalten und stellt deshalb zwei Spiele kostenlos zur Verfügung.

Fans dürfen sich über Uncharted: The Nathan Drake Collection sowie Journey freuen. In Deutschland allerdings ist statt Uncharted ein anderer PS4-Exklusivtitel Teil des Pakets: Knack 2. Vielleicht gar nicht so schlimm für die meisten Spieler, denn die Uncharted Collection war zu Beginn des Jahres bei PlayStation Plus.

Vom 16. April bis zum 6. Mai 2020 können sich Spieler beide Spiele kostenlos herunterladen. „Sobald ihr euch die Spiele holt, gehörten sie euch“, schreibt PlayStation. Ihr benötigt kein PlayStation Plus dafür.

Zusätzlich auch finanzielle Hilfen für Indie-Studios

Darüber hinaus stellt Sony 10 Millionen US-Dollar für unabhängige Entwicklerstudios bereit, die aufgrund der Pandemie in finanzielle Engpässe geraten. „Weitere Informationen zum Fonds, einschließlich der Teilnahmekriterien, werden bald veröffentlicht“, heißt es dazu im PlayStation Blog.

