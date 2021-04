NieR Replicant ver.1.22474487139… präsentiert sich im neuen Trailer als entspanntes „Slow Life“-RPG

Publisher Square Enix und die EntwicklerInnen von Toylogic haben einen neuen Trailer zum anstehenden Action-RPG NieR Replicant ver.1.22474487139… veröffentlicht. Oder doch eher „Slow Life“-RPG?

So bewirbt der Trailer den Titel nämlich. Ganz im Stile von Story of Seasons. Und präsentiert eine „unvergessliche Erfahrung“ die von Aktivitäten wie dem Gärtnern, der Interaktion mit Tieren und natürlich auch dem Angeln geprägt ist. Das gewöhnliche Farmer-Leben also, das man von NieR gewohnt ist.

Alles natürlich nur ein harmloser Spaß zum 1. April. Dass die Neuauflage von NieR Replicant alles andere als ein „Slow Life“-RPG ist, haben wir auch in unserem Preview-Bericht herausfinden dürfen. Und hier seht ihr ein paar „richtige“ Gameplay-Eindrücke.

NieR Replicant ver.1.22474487139… erscheint hierzulande am 23. April 2021 für PlayStation 4 und Xbox One. Am selben Tag folgt dann auch die PC-Version via Steam. Die Handelsversion könnt ihr euch schon vorbestellen*. Eine Collector’s Edition gibts exklusiv im Square-Enix-Store.

„Slow Life“-RPG NieR Replicant im neuen Trailer

