Dark Alliance im Kampf gegen berühmt-berüchtigte Monster aus Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast und Tuque Games haben einen neuen Trailer zu Dungeons & Dragons: Dark Alliance veröffentlicht. Dabei wird euch der vernichtende Kampf gegen Hagedorn the Beholder präsentiert. Auf dem Kampf gegen die berühmt-berüchtigten Monster aus Dungeons & Dragons liegt der Fokus in Dark Alliance.

Das Action-RPG baut auf der umfangreichen Geschichte der Forgotten Realms in Dungeons & Dragons auf. Dark Alliance bietet Echtzeitkämpfe und ein dynamisches Koop-Gameplay. Der berüchtigte Drizzt Do’Urden und seine Gefährten kämpfen dabei gegen kultige Monster aus der Welt von Dungeons & Dragons.

Die Steelbook-Edition zum Spiel mit zahlreichen digitalen Boni und einem Artbook könnt ihr euch zum Normalpreis übrigens schon bei Amazon sichern*. Diese Edition beinhaltet auch schon die erste Post-Launch-Erweiterung „Echoes of the Blood War“.

Dark Alliance wird auch im Handel erscheinen, zusätzlich ist auch eine Steelbook Edition geplant. Sie enthält neben dem Steelbook auch ein gedrucktes Artbook, einen Code zum Herunterladen eines „Dungeon & Dragons“-Soundtracks, ein Betrachter- und Lich-Waffenset und die bevorstehende Erweiterung „Echoes of the Blood War“.

Zur Next-Gen-Thematik führt man aus:

Wizards of the Coast macht es einfach deine Gruppe zusammenzustellen. Spieler, die Dark Alliance auf PlayStation 4 kaufen, erhalten einen kostenlosen digitalen Download-Code, damit sie auf PlayStation 5 upgraden können und umgekehrt. Spieler, die auf Xbox-One-Konsolen oder Xbox Series X und S vorbestellen, müssen das Spiel nur einmal kaufen und erhalten es auf beiden Plattformen über Smart Delivery.

Der neue Gameplay-Trailer zu Dark Alliance

