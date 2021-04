Yoko Taro meldet sich zum Start von NieR Replicant ver.1.22474487139… mit einer Nachricht an Euch

Heute geht NieR Replicant ver.1.22474487139… hierzulande an den Start. Viele von euch sind vermutlich schon in das „Version Upgrade“ mit sperrigem Titel eingetaucht oder werden es noch im Laufe des Tages tun. Wenn euch das Wort „Version Upgrade“ übrigens verwirrt: Ich habe es mir nicht ausgedacht. Hinter dieser Bezeichnung steckt Creative Director Yoko Taro, der zum Start der Neuauflage eine Nachricht an die SpielerInnen hat.

Ein cleverer Einfall, oder? Wenn ihr euch übrigens Gedanken um den seltsamen Untertitel der Neuauflage macht, lasst es bleiben. Yoko Taro führt nämlich weiter aus, dass „diese lange Zahlenfolge einfach etwas sei, an dem er zufällig festhielt“. Wir sollten uns „nicht zu viele Gedanken darüber machen“.

Er äußert aber auch – gewohnt ulkig – seine Skepsis bezüglich möglicher Verkaufszahlen der Neuauflage:

Und noch was: wann immer ich in den letzten Jahren bei Square Enix war, umhüllte sie diese spürbare Aura von Enthusiasmus. Fast so, als ob sie sagen wollten: „Schau! NieR:Automata (das Ding, das ich davor gemacht habe) hat sich so gut verkauft, mit NieR Replicant wird es genau so laufen.“ Ich würde diese Gelegenheit gerne nutzen, um Square Enix einen guten und harten Blick auf die Realität zu ermöglichen. Lediglich die Namen sind ähnlich, aber der Inhalt beider Spiele ist komplett unterschiedlich. Also wird es sich nicht unbedingt gut verkaufen, oder Leute?

Ich meine, kommt schon, ich habe es gemacht! Dass sich „Automata“ verkauft hat, war reiner Zufall. Mein ganzer anderer Kram hat sich kaum verkauft. Wenn ihr also wirklich loszieht und all diese Discs produziert und sie auf einem großen Haufen in irgendeinem Lagerhaus stapelt, sehe ich nur eine Möglichkeit, was wir mit ihnen machen können. Und zwar eine gute Runde Frisbee spielen. Wobei, ich meine… das klingt schon nach Spaß…