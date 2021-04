Multiplayer-Sale auf Nintendo Switch: Das sind die besten Angebote

Nintendo hat am heutigen 1. April 2021 um 15 Uhr deutscher Zeit den „Multiplayer-Sale“ für Nintendo Switch gestartet! Besonders in diesen Zeiten, in denen wir alle unsere Kontakte nur auf das Notwendige beschränken, tut die ein oder andere Multiplayer-Session gut.

Die Auswahl an Multiplayer-Spielen auf Nintendo Switch ist dabei riesig. Über 1.500 Spiele sind laut Nintendo im eShop verfügbar, die mindestens zu zweit spielbar sind. Über 800 davon bieten sogar Unterhaltung für bis zu vier SpielerInnen. Und über 190 davon sind jetzt im Angebot. Die Sale-Aktion dauert bis zum 11. April 2021 an. Ihr habt also ein bisschen Zeit.

Digital fahrt ihr diesmal günstiger

Weil die Auswahl so riesig ist, nachfolgend trotzdem einige Empfehlungen. Falls es eine Handelsversion zum Spiel gibt, so gibt es dazu einen Link in unserer Liste. Mit dem digital Angebot fahrt ihr diesmal aber ausnahmslos besser. Auf der Nintendo-Website könnt ihr mit den passenden Filtern arbeiten, um euch noch mehr Angebote anzeigen zu lassen.

So könnt ihr Spiele auswählen, die für zwei oder bis zu acht SpielerInnen gedacht sind. Auch einen Filter für den „lokalen Mehrspielermodus“ gibt es, ebenso für Koop-Spiele. Sucht euch dazu noch euer Lieblings-Genre wie Action, Party, Musik oder RPG aus, um die Auswahl weiter einzuschränken. Und wenn ihr nur deutschsprachige Spiele finden möchtet, ist das auch möglich. Vergesst nicht das Häkchen bei „im Angebot“.

Unsere Auswahl der Multiplayer-Schnäppchen

Bei jedem Kauf im Nintendo eShop erhaltet ihr zusätzlich Goldpunkte im Wert von 5 % des Kaufpreises. Bei einem Einkauf von 10 Euro sind das also 50 Cent. Die könnt ihr euch quasi auch noch als Rabatt anrechnen. Diese Punkte könnt ihr beim nächsten Einkauf einsetzen, um den Kaufpreis zu verringern.

