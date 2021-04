Games with Gold: Diese Gratis-Games erwarten euch im Mai 2021

Bei all den Spielen im Xbox Game Pass vergisst man gerne mal, dass es ja auch noch die Games with Gold gibt. Das eigentliche Gegenstück zu PlayStation Plus versorgt Xbox-Fans mit einem Abo von Xbox Live Gold jeden Monat mit neuen Games ohne zusätzliche Kosten.

Nachdem Xbox Live Gold in diesem Jahr bereits mit einer Preiserhöhung von sich reden machte, die man dann wieder zurücknahm, geht es heute wieder um Videospiele. Xbox stellte das Line-up für den Mai vor.

Armello – 1. bis 31. Mai auf Xbox Series und Xbox One

Dungeons 3 – 16. Mai bis 15. Juni auf Xbox Series und Xbox One

LEGO Batman – 1. bis 15. Mai auf Xbox Series, Xbox One und 360

Tropico 4 – 16. bis zum 31. Mai auf Xbox Series, Xbox One und 360

Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift, dann sind auch alle Vorteile von Xbox Live Gold enthalten. Dazu zählen neben den Games im Programm Games with Gold auch der Multiplayer-Zugang und die Deals with Gold sowie die Free Play Days.

Bildmaterial: Microsoft