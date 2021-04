Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Von den vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurde diesmal allerdings nur ein Titel.

Famicom Detective Club: The Missing Heir / The Girl Who Stands Behind (Switch) – 7/8/8/8 [31/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Famicom Detective Club: The Missing Heir, Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, Nintendo / Mages, 5pb