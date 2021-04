Earth Defense Force: World Brothers erscheint am 27. Mai im Westen

D3 Publisher bringt das von Yuke’s und Sandlot entwickelte Earth Defense Force: World Brothers am 27. Mai 2021 auch in den Westen. Die Veröffentlichung erfolgt rein digital für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PC-Steam. In Japan erschien der 3D-Action-Shooter mit Voxel-Grafik bereits am 24. Dezember, eine PC-Version gab es damals aber noch nicht. Der erste englische Trailer ist noch eher kurz, viele weitere Eindrücke gibt es zur japanischen Veröffentlichung in unserem Artikel-Archiv.

Was euch in Earth Defense Force: World Brothers erwartet

Die Erde ist ein Würfel. Leider birgt diese neue Geometrie keinen Schutz vor den turmhohen Krabbeltieren. Es kommt sogar noch schlimmer, denn die Erde ist in mehrere Teile zerbrochen. Im 3D-Action-Shooter gilt es für SpielerInnen also, aus einer Auswahl an Soldaten einen Vierertrupp zusammenzustellen und den Invasoren Einhalt zu gebieten. Dies geschieht wahlweise auch in einem Koop-Modus. Auf Nintendo Switch wartet außerdem 4-Spieler-LAN-Koop und auf PS4 ein Split-Screen-Modus für zwei Spieler.

Bildmaterial: Earth Defense Force: World Brothers, D3 Publisher / Sandlot, Yuke’s