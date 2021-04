Die Switch-Versionen von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I und II in Asien datiert

Im vergangenen Herbst hatten wir darüber berichtet, dass in Asien eine regelrechte Switch-Offensive für The Legend of Heroes ansteht. Am 25. Februar erschien so bereits Zero no Kiseki, am 22. April steht Ao no Kiseki an. Beide jeweils mit japanischen Stimmen sowie chinesischen und koreanischen Untertiteln.

Publisher Clouded Leopard Entertainment hat nun die Switch-Versionen für Asien von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I und II auf den 8. Juli respektive den 5. August datiert. Und ihr ahnt es: Auch dieses Mal gibt es leider nur japanische, chinesische und koreanische Sprachoptionen. Ein Import braucht also auch gute Sprachkenntnisse.

Beide Spiele sind immerhin im Westen beispielsweise auf PlayStation 4 und PCs schon spielbar. Da die neuen Switch-Umsetzung ebenfalls von Clouded Leopard Entertainment entwickelt werden, stellt sich die Frage, wie das im Westen mit den bisherigen Publishern XSEED Games und Marvelous ablaufen könnte. Es bleibt also alles ein bisschen kompliziert.

Hättet ihr überhaupt Interesse an Switch-Portierungen von Trails of Cold Steel I und II? Immerhin sind sowohl Cold Steel III als auch Cold Steel IV hierzulande bereits für Nintendo Switch erschienen.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I, Clouded Leopard Entertainment, Falcom