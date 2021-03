Watch Dogs, Tekken, Need for Speed: Diese Games könnt ihr am Wochende kostenlos spielen

Ihr ahnt es, auch an diesem Wochenende dürft ihr wieder einige Spiele kostenlos spielen! Für manche braucht ihr ein Abo, für andere wiederum nicht. Und wieder andere könnt ihr sogar für immer behalten. Nerdy Deals sammelt kostenlos spielbare Games in einem ständig aktualisierten Artikel, der auch diesmal wieder Grundlage für diesen Beitrag ist.

Den Anfang macht in dieser Woche Watch Dogs: Legion. Bis zum 29. März gewährt euch Ubisoft ein komplett kostenloses Hineinschnuppern in das Spiel. Passend dazu ist das Spiel derzeit auch vielerorts im Angebot. Die kostenlose Version findet ihr aktuell in den digitalen Stores von Xbox, PlayStation sowie auf Windows PCs über den Epic Games Store und Ubisoft Store*.

Strategiefans freuen sich über Sid Meier’s Civilization VI. Das Spiel steht sowohl beim Steam Free Weekend für PCs als auch bei den Xbox Free Play Days zur Verfügung. Bei den Free Play Days auf Xbox erwarten euch außerdem Tekken 7 und Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Kein schlechtes Line-up! Währenddessen könnt ihr bei Steam auch in Hell Let Loose reinschnuppern.

Noch einige Tage habt ihr die Chance, euch Ratchet & Clank auf eure PlayStation 4 zu laden. Darüber hinaus hat heute Nacht die zweite Phase von Sonys „Play At Home“-Kampagne begonnen. Ihr bekommt neun Indie- und PSVR-Games komplett kostenlos und könnt sie behalten.

Im Epic Games Store solltet ihr es nicht verpassen, euch Creature in the Well zu sichern. Damit ihr es nicht verpasst, auch noch ein letztes Mal der Hinweis auf folgende auslaufende Aktion. Ihr habt ein Prime-Abo bei Amazon? Dann habt ihr auch 22 Spiele-Klassiker von SNK*. Ihr müsst sie euch nur abholen, aber dafür habt ihr nur noch bis zum 31. März 2021 Zeit.

Bildmaterial: Tekken 7, Bandai Namco