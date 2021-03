Square Enix gibt eine Warnung zu Balan Wonderworld aus

Ab sofort ist Balan Wonderworld für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Das Action-Jump’n‘Run möchte SpielerInnen auf ein magisches, musikalisches Abenteuer einladen.

Doch die Freude zur Veröffentlichung wird ein wenig getrübt, denn Square Enix muss gleichermaßen auch eine Warnung aussprechen, die wir natürlich verbreiten.

Ihr solltet unbedingt den Day-One-Patch installieren, bevor ihr das Spiel startet. Laut Square Enix gibt es Berichte zu einem Foto-sensitiven Epilepsie-Risiko, das durch einen potenziellen Bug ausgelöst wird. Der Patch behebt diesen Fehler und sorgt für ein optimiertes Erlebnis, heißt es.

Betretet das Wunderland in Balan Wonderworld

In Balan Wonderworld schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Leo und Emma, welche durch ein Theater Zutritt in eine wundersame Welt finden. Unter der Leitung des skurrilen Balan geht es dann auf ein Abenteuer in Wonderworld, wo sich glückliche Erinnerungen der Menschen mit ihren Sorgen und Nöten mischen. Um wieder in die wirkliche Welt zu finden, müssen Leo und Emma auch ihr eigenes Herz wieder ins Gleichgewicht bringen.

Ein Sonic-Klassentreffen

Der 3D-Action-Plattformer entsteht unter der Leitung von Yuji Naka und Naoto Ohshima. Naka, der ehemalige Leiter des originalen Sonic-Teams, ist seit Januar 2019 bei Square Enix beschäftigt. Ohshima ist der Charakter-Designer von Sonic und seinen Freunden. Ein richtiges Sonic-Klassentreffen bei Square Enix also. Die erste Zusammenarbeit der zwei Sonic-Veteranen nach 20 Jahren.

Zum Launch reicht man nochmal den aktuellen Trailer „Ein Held oder zwei“. Viele weitere Videos, die euch auf erzählerische Weise die verschiedenen Kapitel vorstellen, findet ihr in unserem Archiv zu Balan Wonderworld!

Bildmaterial: Balan Wonderworld, Square Enix, Arzest