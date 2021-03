Fantasia von Final-Fantasy-Erfinder Sakaguchi soll euch wie ein Konsolen-RPG beschäftigen

In dieser Woche haben Mistwalker und Final-Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi endlich Fantasian komplett vorgestellt. Vor allem visuell bietet das RPG mit der einzigartigen Diorama-Optik ein Alleinstellungsmerkmal. Trotzdem ist Fantasian nicht das, was sich viele JRPG-Fans von Sakaguchi gewünscht haben. Denn es ist ein Mobile-RPG und erscheint für Apple Arcade.

In Sachen Spielzeit will Fantasian aber den großen Konsolen-Kollegen in nichts nachstehen. „Schon in den anfänglichen Gesprächen mit Apple habe ich mein Ziel sehr deutlich beschrieben: Ich wollte ein vollwertiges Spiel machen, eine konsolenähnliche Erfahrung eines RPGs für die SpielerInnen“, erzählt Sakaguchi im Interview mit Eurogamer.

Eine konsolenähnliche Erfahrung

„Zu dem Zeitpunkt war Apple ebenfalls an einem vollwertigen Spiel interessiert. Das war ein Schritt, den ich in meiner Karriere am richtigen Zeitpunkt bestritten habe. Und so entstand bei Fantasian ein Spielumfang von 60 Stunden – was durchaus vergleichbar mit einem RPG auf der Konsole ist. Ich bin sehr zufrieden damit“, so Sakaguchi weiter. Ein 60-stündiges Mobile-RPG – das ist eine Ansage.

Die Geschichte von Fantasian beginnt in einem Reich, das von Maschinen beherrscht wird. In diesem mehrdimensionalen Universum ist das Gleichgewicht von „Chaos und Ordnung“ ein Schlüsselfaktor im Kampf um die Reiche und die Machenschaften der Götter. SpielerInnen übernehmen die Rolle des Protagonisten Leo, der nach einer massiven Explosion erwacht und sich in einem fremden Land wiederfindet. SpielerInnen machen sich auf den Weg, Leos Erinnerungen zurückzugewinnen.

150 echte Dioramen dienen als Hintergründe

Fantasian ist ein Mobile-Game, es wird also wohl keine ausufernden Spielmechaniken bieten. Sakaguchi nutzt demnach seine Erfahrungen aus dem (klassischen) Final-Fantasy-Franchise und erweitert diese um aktuelle Quality-of-Life-Verbesserungen. Dazu gehört das „Dimengeon Battle“-Feature. SpielerInnen können Gegner in einen separaten Dungeon entsenden, um die schönen Orte ohne Unterbrechungen erkunden zu können. Später kann man die Monster dann mit einem Schwung im Dungeon erledigen.

Vor allem optisch macht Fantasian neugierig. Die Dioramen sind „echt“ – über 150 solcher Werke wurden von verschiedenen japanischen Künstlern erstellt und werden im Spiel genutzt. Veteranen dieses Werks, die unter anderem an Godzilla-Filmen, Attack on Titan und Ultraman gearbeitet haben.

Fantasian wird in diesem Jahr für Apple Arcade erscheinen.

Bildmaterial: Fantasian, Mistwalker