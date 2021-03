The World Ends With You -Final Remix- zum bisherigen Tiefstpreis für Switch

Amazon bietet aktuell The World Ends With You -Final Remix- für Nintendo Switch zum bisherigen Tiefstpreis von 24,99 Euro an. So günstig gab es den Geheimtipp von Tetsuya Nomura noch nicht. Sollte Amazon ausverkauft sein, bietet sich bei Media Markt die Alternative zum gleichen, günstigen Preis.

Update, 4. März 2021, 14:20 Uhr: Jetzt wieder verfügbar!

Ein Geheimtipp war The World Ends With You schon in seiner Originalversion für Nintendo DS. Die Neufassung für Nintendo Switch bietet deutsche Texte, HD-Grafik, neue Spielinhalte und einen neu arrangierten Soundtrack.

Die Neuerungen der Switch-Version

Auf Nintendo Switch können SpielerInnen Neki in den rhythmischen Kämpfen beistehen, indem sie entweder Joy-Con oder den Touchscreen der Konsole benutzen. Auch im kooperativen Modus ist -Final Remix- spielbar.

Neu ist ein Szenario namens „A New Day“. Neku sieht Szenen vor seinem geistigen Auge, in denen Gebäude einfach verschwinden. Er hört eine Stimme: „Alles verschwindet.“ Er kommt langsam zu sich und findet sich in der Mitte der Shibuya-Kreuzung wieder. Gerade war er noch an einem anderen Ort – was ist passiert? Neku ist verwirrt, erhält aber dann eine E-Mail. Der „Hard Mode“ des Spiels hätte begonnen…

Damit nicht genug. In „A New Day“ trefft ihr auch auf neue Charaktere wie Coco. Das Reaper-Mädchen liebt den Harajuku-Style und kleidet sich entsprechend. Sie ist voller Energie. Die Aufgabe in „A New Day“ ist es, innerhalb von 24 Stunden Shibuya zu entkommen. Neku macht sich mit Coco auf. Im Rahmen des Szenarios gibt es zahlreiche weitere neue Missionen.

Die World ist noch nicht am Ende

Ihr habt die Gelegenheit, euch das Spiel heute zum bisherigen Tiefstpreis zu sichern und dann fit zu sein, wenn die Fortsetzung erscheint. Denn mit The World Ends With You geht es weiter. Im November kündigte Square Enix sehr überraschend ein Sequel an. NEO: The World Ends With You ist ein waschechter Nachfolger zum Action-RPG-Klassiker. Das Spiel soll im Sommer 2021 weltweit für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Darüber hinaus heizt man das Franchise in Bälde mit einem Animefilm an. Der Anime The World Ends with You The Animation wird am 9. April 2021 zunächst in Japan an den Start gehen.

