Morgen steigt die New Game+ Expo 2021

Am morgigen 4. März um 17 Uhr steigt die New Game+ Expo 2021. Wenn ihr live mit dabei sein wollt, müsst ihr bei Twitch einschalten. Später werden die Streams und Videos auch bei YouTube veröffentlicht. Im letzten Jahr wurde die digitale Veranstaltung insbesondere wegen der ausgefallenen E3 ins Leben gerufen, nun macht man also weiter und startet bereits im Frühling durch.

Dabei gehörte die New Game+ Expo im letzten Sommer zu den gelungeneren Veranstaltungen. Vor allem für Fans japanischer Spiele war einiges mit dabei. Unter anderem wurde die Lokalisierung von Ys IX: Monstrum Nox angekündigt und Neptunia Virtual Stars erhielt den ersten englischen Trailer. Nur um zwei Highlights herauszupicken. Das steigert natürlich die Erwartungen für die morgige Neuauflage. Auch wenn nicht mehr ganz so viele Publisher mit an Bord sind.

Konkret sind dieses Mal Aksys Games, Arc System Works, GungHo Online Entertainment America, Idea Factory International, Inti Creates, Koei Tecmo, Natsume, NIS America, Playism und PM Studios mit dabei. Neuankündigungen versprechen dabei Aksys Games, Inti Creates, Playism und PM Studios. Von aufregenden Updates ist die Rede bei GungHo Online Entertainment America, Idea Factory International, Koei Tecmo und Natsume. Als Special Guests angekündigt sind Suda51 (CEO von Grasshopper Manufacture und Director der No-More-Heroes-Reihe), Akira Katano (Director von Guilty Gear -Strive-) sowie Sohei Niikawa (Präsident von Nippon Ichi Software und Producer der Disgaea-Reihe).

Nach der etwa einstündigen New Game+ Expo 2021 geht es mit weiteren Segmenten der einzelnen Publisher weiter, wobei vermutlich die getätigten Ankündigungen noch vertieft werden. Also kann es sich lohnen, auch hier noch dranzubleiben. Der detaillierte Streaming-Plan:

17:00 Uhr – New Game+ Expo 2021

18:00 Uhr – Inti Creates

18:30 Uhr – Aksys Games

19:30 Uhr – Idea Factory International

20:30 Uhr – Natsume

21:00 Uhr – NIS America

22:00 Uhr – GungHo Online Entertainment America

22:30 Uhr – Arc System Works

Bildmaterial: New Game+ Expo 2021