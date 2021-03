Super Mario 3D All-Stars: „FOMO“-Taktik zieht, Verkäufe steigen um 276 Prozent

Morgen ist der 31. März 2021 und es ist ein trauriger Tag für Nintendo-Fans. Nintendo wird mit Ablauf dieses Tages Super Mario 3D All-Stars aus dem digitalen Verkauf nehmen und auch physisch nicht mehr produzieren.

Auch Super Mario Bros. 35 wird ab dem 31. März 2021 – so bisher noch die Ankündigung – nicht mehr verfügbar sein. Ebenfalls wird die erst kürzlich erschienene Mini-Konsole Game & Watch: Super Mario Bros dann nicht mehr produziert werden.

Und das trifft natürlich auch auf Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light zu. Das kürzlich erstmals in Europa veröffentlichte Spiel wird am 31. März 2021 nicht mehr zum Verkauf stehen.

Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Kolumne. Heute soll es um die angenehmen Nebeneffekte für Nintendo gehen. Wie GamesIndustry nämlich berichtet, war Super Mario 3D All-Stars in der zurückliegenden Woche das am zweitmeisten verkaufte Videospiel im britischen Handel. Geschlagen wurde es nur von der Neuerscheinung Monster Hunter Rise.

Verkaufszahlen nehmen um 276 Prozent zu

Die Verkaufszahlen haben gegenüber der Vorwoche um 276 Prozent zugenommen. Das ist natürlich zweifellos Nintendos kundenunfreundlicher Taktik zuzuschreiben, keine Frage. „Fear of missing out“, kurz FOMO, so nennt man das. Die Leute greifen zu, bevor es nicht mehr möglich ist.

Wenn ihr die deutsche Verkaufsversion von Super Mario 3D All-Stars noch haben wollt, solltet ihr euch beeilen. Bei Amazon ist die USK-Version schon seit Tagen ausverkauft*. Auch bei Otto greift ihr ins Leere*. Bei Media Markt gibt es die Spielesammlung aktuell noch für 39,99 Euro zu kaufen*, gleiches gilt für Saturn*.

Das ist eine durchaus unter Umständen auch nachvollziehbare Verkaufstaktik, doch im vorliegenden Fall stößt sie bei SpielerInnen und Presse auf breite Kritik. Denn eine Super-Mario-Veröffentlichung hat eine solche Verkaufsstrategie ganz einfach auch nicht nötig. Die Spielesammlung wäre mit Leichtigkeit ein Longseller, hätte noch mindestens zwei verkaufsträchtige Weihnachtsgeschäfte vor sich. Aber Nintendo entschied anders.

Videospiel-Erhaltung geht anders

Auch zulasten der Videospiel-Erhaltung. Es spricht wenig dagegen, dass Videospielmeilensteine wie Super Mario Galaxy dauerhaft auch auf aktuellen Konsolen spielbar sind. Ob die drei Mario-Spiele aus Super Mario 3D All-Stars einzeln wieder ihren Weg in den eShop für Switch finden, ist offen. Die Spielesammlung verschwindet jedenfalls.

In Deutschland ging Super Mario 3D All-Stars über 200.000 Mal über die Ladentheken.

Kein guter Tag.

Bildmaterial: Super Mario 3D All-Stars, Nintendo