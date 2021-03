Koei Tecmo kündigt Nobunaga’s Ambition: Rebirth an

Koei Tecmo und Entwickler Kou Shibasawa haben Nobunaga’s Ambition: Rebirth angekündigt, den neusten Teil der historischen Simulations-Serie. Man feiert damit auch den 40. Geburtstag von Kou Shibasawa. Details zum Spiel gibt es bislang nicht.

Der Untertitel klingt ein wenig nach Reboot, aber das ist bisher reine Spekulation. Lange müssen wir nicht warten, um mehr herauszufinden. Nobunaga’s Ambition: Rebirth soll noch in diesem Jahr erscheinen. Für welche Plattformen bleibt aber noch unbekannt.

Der vorläufig letzte Teil der Strategie-Serie heißt Nobunaga’s Ambition: Taishi und ist seit 2018 auch in Europa erhältlich. Nobunaga’s Ambition: Taishi knüpft spielerisch an seine Vorgänger an. Natürlich gibt es aber auch wieder einige Neuerungen. Das Resolve-System dient dem Spieler dazu, weise vorauszuplanen. Die PS4-Version gibt es im Handel*.

Der Teaser-Trailer zu Nobunaga’s Ambition: Rebirth

