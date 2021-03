Kena: Bridge of Spirits – neue Szenen aus dem Action-Adventure präsentiert

Im Rahmen des ersten „The Future of Gaming“-Events im März 2020 enthüllten die Brüder Mike und Josh Grier, vom Indie-Studio Ember Lab, ihr erstes Spielprojekt mit dem Titel Kena: Bridge of Spirits. Das Spiel sei eine Herzensangelegenheit und das spürte man auch gleich. Viele BeobachterInnen konnten die Brüder gleich in ihren Bann ziehen.

Beim aktuellen „The Future of Gaming“-Event hatte Kena einen neuen Auftritt. Man veröffentlichte einen neuen Trailer, der zwar einige bekannte Szenen, aber auch viel neues Material aus dem Action-Adventure zeigt.

Das 2009 gegründete Ember Lab zeichnete sich bisher allem voran durch Figurenentwicklung für animierte Werbespots aus. Die Brüder waren vor einigen Jahren auch für den imposanten Fanfilm Majora’s Mask – Terrible Fate verantwortlich. Die Leidenschaft für Videospiele scheint ihnen also in den Knochen zu stecken.

SpielerInnen finden und bauen in Kena: Bridge of Spirits ein Team von kleinen Mitreisenden namens Rot auf, die ihre Fähigkeiten verbessern und neue Arten zur Manipulation der Umgebung schaffen.

Ab dem 24. August 2021 dürft ihr euch mit den süßen Rot ins Abenteuer stürzen.

Bildmaterial: Kena: Bridge of Spirits, Ember Lab